Украинские энергетики намерены сегодня договориться с американцами о строительстве новых энергоблоков АЭС

Представители госпредприятия «Энергоатом» и американской компании Westinghouse могут подписать на сегодняшней встрече договоры по реализации проекта строительства двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Предполагается, что их построят по технологии AP1000, таких блоков сейчас в мире только пять — в США и в Китае.

Меморандум об этом строительстве президент Владимир Зеленский подписал еще во время визита в Америку в начале осени. Если компании сегодня договорятся, то это может дать начало реализации крупного проекта по которому до 2040-ого года на территории Украины должны будут появиться четырнадцать новых атомных энергоблоков.

Как ранее отмечали в «Энергоатоме», доля атомной генерации сейчас в общем объеме производства электроэнергии по Украине составляет пятьдесят семь процентов.