Российские военные начали патрулировать линию разграничения с американской зоной ответственности в Сирии

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на центр по примирению враждующих сторон.
Представитель центра Виктор Кудинов сообщил, что главная цель – это показать местным жителям готовность оказывать помощь.
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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на центр по примирению враждующих сторон.
Представитель центра Виктор Кудинов сообщил, что главная цель – это показать местным жителям готовность оказывать помощь.
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…