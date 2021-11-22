ТАСС: В метрополитен Казани за первые часы работы не пропустили более 500 человек, у которых не было QR-кодов

Многие жители Казани недовольны введением системы QR-кодов, – передают корреспонденты в места событий. Татарстан стал первым российским регионом, в котором эта система введена в общественном транспорте. Наиболее тщательно пассажиров проверяют в казанском метрополитене. За первые часы его работы не пустили около 500 человек, у которых не было QR-кодов.

По свидетельству корреспондента «Эхо Москвы» Олега Овчаренко, многие возмущаются, некоторые жители Казани утверждают, что не знали о нововведении.

Попасть в метро без QR-кода невозможно. В наземном транспорте контроль чуть менее тщательный.

Несколько российских регионов ввели частичные ограничения в общественном транспорте.

Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на отдельных видах транспорта. Нижняя палата парламента планирует рассмотреть эти инициативы в декабре.

