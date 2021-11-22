В Австрии сегодня пройдет конференция по политическому кризису в Белоруссии

«На пути к благополучному и безопасному будущему Белоруссии» — так называется форум, который решили провести австрийские власти. Они считают, что с помощью переговоров можно найти выход из внутриполитического кризиса в стране, возникшего после прошлогодних президентских выборов, и улучшить межгосударственный диалог.

Как считают в министерстве иностранных дел Австрии, международное сообщество не должно игнорировать происходящее в восточноевропейской стране и не может закрывать глаза на действия Минска. Кроме местных политиков в Вену приглашены и представители других государств.

Поименный список не публикуется, но организаторы отмечают, что хотели бы видеть среди участников и людей, находящихся у власти в Белоруссии. В Минске, в свою очередь, от предложения отказались и назвали инициативу бессмысленной и недружественной, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу белорусского МИДа.

В Австрии сожалеют, что представители Белоруссии не приедут на конференцию. Как добавили в Вене, встреча не имеет ничего общего с враждебностью.