Власти Франции обсудят ситуацию на Гваделупе с парламентариями региона

На этой заморской территории не утихают беспорядки, несмотря на введённый комендантский час.

Французские власти направили больше двух тысяч полицейских, в том числе бойцов спецназа, на остров Гваделупа в Карибском море. Он имеет статус заморского департамента Франции. Уже неделю там продолжаются беспорядки, люди недовольны серьёзными антикоронавирусными ограничениями.

Беспорядки сопровождаются поджогами, кражами, перекрытием дорог. В выходные протестующие даже открыли огонь по полицейским. Люди требовали отменить санитарные пропуска, без которых на Гваделупе не пускают в кафе, рестораны, музеи, кинотеатры, крупные торговые центры.

Протестующие также добиваются отмены комендантского часа. Его ввели в пятницу, он действует с шести вечера до пяти утра и продлится как минимум до завтра. Только за минувшие сутки были задержаны почти 40 человек, их ждёт суд. Всех обвиняют в насилии с применением оружия в отношения силовиков, а также кражах при отягчающих обстоятельствах, пишет газета Паризьен.

Власти не исключают, что могут продлить комендантский час из-за беспорядков.