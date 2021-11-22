Российский экипаж МКС проведёт тренировку по ручной стыковке нового модуля

Его планируют в среду отправить на орбиту.

Выход в открытый космос не предусмотрен. Тренировку Антон Шкаплеров и Пётр Дубров проведут на борту космической станции. Им предстоит отработать действия по присоединению модуля «Причал» к МКС в ручном режиме. Это необходимо в случае, если стыковка пойдёт не по плану, рассказал Шкаплеров. Он уточнил, что члены экипажа ещё на Земле отрабатывали действия по ручной стыковке на тренажёрах в Центре подготовки космонавтов.

Предполагается, что «Причал» станет последним модулем, который Россия введёт в состав своего сегмента МКС. Запуск корабля «Прогресс» с модулем на борту намечен с космодрома Байконур вечером в среду. На орбиту его выведет ракета Союз. Спустя пару дней должна произойти стыковка с лабораторным модулем «Наука», который на станции находится с конца июля.

Новый корабль-модуль также привезёт на МКС около 700т килограммов грузов, в том числе еду, воду, аппаратуру и расходные материалы, сообщает агентство ТАСС.

Глава Роскосмоса надеется, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля «Орел». По словам Дмитрия Рогозина, Россия к 2028му планирует завершить эксплуатацию своего сегмента МКС, его должна заменить собственная орбитальная станция.