Президент России Владимир Путин сообщил о том, что прошел ревакцинацию

Зам.директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил на встрече с президентом, что эффективности вакцинации от ковида снижается через 6-8 месяцев.
Ревакцинация возможна раз в год, если пандемия не находится на подъеме.
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Зам.директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил на встрече с президентом, что эффективности вакцинации от ковида снижается через 6-8 месяцев.
Ревакцинация возможна раз в год, если пандемия не находится на подъеме.
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…