В Татарстане начинает действовать система проезда на общественном транспорте только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённом ковиде. Предполагается, что проверять их будут не только в автобусах и троллейбусах, но и в казанском метро. При этом в первые минуты работы общественного транспорта не везде пассажирам предъявляли жесткие требования.

На одном из основных троллейбусных маршрутов столицы Татарстана, идущем от центра к окраине, в первые минуты работы было немноголюдно. Люди заходили далеко не на каждой остановке, тем не менее, сейчас они не испытывали каких-либо дополнительных сложностей. Все из-за того, что кондуктор не проверял у них QR-коды о вакцинации от ковида или перенесённой болезни. При этом в троллейбусе висит объявление о том, что в случае его отсутствия проезд невозможен.

Впрочем, на более загруженных автобусных маршрутах кондукторы проверяют QR-коды, а на остановках, где находится много пассажиров, им в этом помогают дружинники. Когда подъезжает один из автобусов, они заходят в него и предупреждают о том, что вошедшие люди действительно имеют электронные сертификаты.

В Казанском метро, тем временем, QR-коды проверяют строже, хоть и не требуя паспорта или другого подтверждения личности. Так, на входе в вестибюли стоят по несколько контроллеров и сотрудников полиции. К сильным очередям это пока не приводит: пассажиропоток в подземке в первый час ее работы небольшой. Тем не менее, не обходится без скандалов: некоторые люди считают само требование QR-кодов на транспорте незаконным, а другие сильно удивились, когда оказалось, что им нужно предъявить сертификат о перенесённом коронавирусе или вакцинации. Тем не менее, попасть в метро им это не помогает: контроллеры непреклонны и пока не делают каких-либо исключений.

Татарстан стал первым регионом России, где ввели обязательные QR-коды для проезда на общественном транспорте.