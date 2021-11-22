Рабочая группа Совета Федераций сегодня планирует обсудить законопроект против пыток

Пока известно, что основная новация будет заключаться в том, что пытки станут самостоятельным составом преступления в Уголовном кодексе. Сейчас зачастую применение насилия со стороны сотрудников полиции и Федеральной службы исполнения наказаний трактуется как превышение полномочий. Возглавляющая рабочую группу сенатор Людмила Нарусова поясняла, что авторы законопроекта считают такую формулировку слишком мягкой. По ее словам, для силовиков ответственность должна быть более жесткой, так как сознательное применение пыток должностными лицами является отягчающим обстоятельством. В законодательной инициативе предлагается установить максимальное наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Сегодня на заседании рабочей группы Совета Федераций ждут главу ФСИН Александра Калашникова, уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову, а также представителей Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры. Авторы законопроекта планируют доработать документ до конца года и внести его в Госдуму.

Разрабатывать поправки об ужесточении наказания за пытки для силовиков решили после публикации правозащитным проектом Gulagu.net видео об издевательствах над заключенными в колониях по всей стране.