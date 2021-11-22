Один из задержанных после ДТП с выпавшим из багажника трупом признался в каннибализме

Как сообщают сетевое издание 47news и телеканал 78, мужчина в письменных показаниях заявил, что давно хотел убить кого-нибудь, чтобы попробовать человеческое мясо на вкус. Он признался, что еще прошлой осенью зарезал в парке незнакомого, после чего отрезал от него часть тела и съел. В разговоре со следователем задержанный сказал, что жалеет об убийстве, так как тот оказался «невкусным».

Мужчина был задержан накануне под Петербургом вместе с двумя сообщниками. За день до этого их машина врезался в отбойник после чего из нее выпал труп. Подозреваемые в течение суток скрывались от полиции.