В России в 2024 году планируют запустить систему спутникового интернета

Речь идет о проекте «Сфера». Сроки, когда страна получит «интернет из космоса» обозначил в интервью агентству ТАСС глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Накануне он сказал, что на систему в этом году выделили больше 12 миллиардов рублей, а в следующем планируют дать еще 7. На эти деньги планируют создать два летных прототипа спутников и закупить ракеты носители для их выведения на орбиту.

О проекте «Сфера» Владимир Путин говорил еще в 2018 году. Систтема должна конкурировать с зарубежными OneWeb и Starlink. Позже стало известно, что с финансированием проекта возникли сложности.

