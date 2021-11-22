В российской футбольной премьер-лиге сегодня пройдут выборы президента организации

Избирательная комиссия РПЛ на данный момент зарегистрировала только одного кандидата — Ашота Хачатурянца. Другие участвовать в выборах отказались. Хачатурянц исполняет обязанности президента лиги около 2 месяцев, а вместе с тем является председателем судейского комитета российского футбольного союза. В начале октября должность руководителя РПЛ досрочно покинул Сергей Прядкин. На общем собрании, помимо выборов планируют обсудить вопросы стратегического планирования в организации. Специально для этого был написан проект концепции развития лиги. В повестке собрания, опубликованной на сайте РПЛ, стоит и обсуждение изменений в регламент футбольного союза. Реформирование коснется порядка разрешения споров. Ранее Хачатурянц сказал, что в случае победы будет рекомендовать Павла Каманцева на пост главы судейского комитета РФС.

С новым президентом российской премьер-лиги заключат контракт, по которому он будет работать 5 лет.