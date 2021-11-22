Суд в Подмосковье рассмотрит иск AstraZeneca к российскому производителю лекарств из-за препарата против рака лёгких

Арбитражный суд Подмосковья рассмотрит сегодня иск компании AstraZeneca к российскому производителю лекарств из-за препарата против рака лёгких.

Англо-шведская фармацевтическая компания подала иск, чтобы не допустить выдачу разрешения на продажу одного из продуктов российской «Аксельфарм». Ранее об этом сообщало агентство РБК. В Astra Zeneca утверждают, что её конкурент намерен выпускать лекарственное средство, идентичное по составу препарату «Тагриссо», который иностранная компания ранее запатентовала в России до октября следующего года. Средство, о котором идёт речь, используют для лечения онкологических заболеваний лёгких. В то же время какой именно отечественный препарат имеется в виду — в картотеке Арбитражного суда не уточняется.

Продажи «Тагриссо» в этом году принесли AstraZeneca почти пятнадцать процентов выручки, то есть более трёх с половиной миллиардов долларов.

Также на минувшей неделе в AstraZeneca объявили, что компания намерена подать заявку на регистрацию в России своей вакцины от коронавируса.