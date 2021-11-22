Власти нескольких регионов России с сегодняшнего дня расширяют систему QR-кодов

Общественный транспорт Татарстана, в том числе казанский метрополитен, теперь доступен только для тех, кто имеет QR-код. Его в республике выдают вакцинированным от ковида и имеющим медотвод. Из-за того, что в России сделать прививку могут только совершеннолетние, детям пользоваться автобусом или подземкой разрешается и без дополнительных документов. Нужно лишь подтвердить возраст. Ограничения пока не коснулись такси, пригородных электричек и межрегиональных автобусов. В Краснодарском крае, в свою очередь, сегодня начинает действовать пропускной режим в торговых центрах. Такая мера уже давно практикуется во многих регионах России. Власти края пока установили условный срок снятия меры — середина января. Посещать без QR-кода ателье, автосервисы, магазины связи, мебели, одежды и ряд других заведений с сегодняшнего дня запрещается и в Кировской области, где ограничения уже действовали в общепите, салонах красоты и подобных местах.

В России до сих пор ежедневно регистрируют высокие смертность и заболеваемости ковидом.