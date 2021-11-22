На 76 году жизни умерла Нина Русланова

Народная артистка России долго боролась с болезнью, сообщил агентству РИА Новости в Гильдии актеров кино. Ранее Русланова пережила два инсульта – в 2009 и 2014 годах. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям сказал агентству ТАСС, что в столице могут увековечить память актрисы.

Русланова родилась в Харьковской области. В младенчестве оказалась в детском доме. В юношестве она получила специальность штукатура, но затем перешла в местный театральный институт а позже перебралась в Москву – учиться в Театральном училище имени Щукина. Играла в театрах, снялась в полутора сотнях фильмов, в том числе «Мой друг иван Лапшин», «Афоня», «Тени исчезают в полдень».

В 1998 году в эфире «Эха Москвы» Русланова говорила, что причиной ее ухода из театра стал характер.

О месте и дате прощания с Руслановой станет известно позже.