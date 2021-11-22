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05:11, 22 ноября 2021

Около 10 тысяч американских морских пехотинцев оказались под угрозой увольнения из-за отказа привиться от коронавируса

По данным газеты Washington Post сейчас вакцинированы порядка 94% военнослужащих, однако это все равно один из самых низких показателей по сравнению с другими видами вооруженных сил. Издание отмечает, что подобная ситуация вызывает тревогу, так как морпехи ранее всегда отличались строжайшей дисциплиной.
Ранее газета Military Times писала, что командование корпуса фактически поставило военнослужащим ультиматум, обязав либо вакцинироваться, либо получить отвод по медицинскими показаниям или религиозным соображениям.


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