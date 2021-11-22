Вино Corton Renardes Grand Cru урожая этого года было продано за 800 тысяч евро, сообщает аукционный дом Sotheby’s, выступивший организатором торгов. Напиток настаивался в бочке Fusion объемом более 200 литров, сконструированной мастером из бургундского дуба высшего качества.
Выручка от так называемого пойдет благотворительным организациям, которые борются с насилием против женщин и спонсируют медицинские исследования в области лечения рака груди.
Во Франции винный аукцион выручил рекордную сумму за бочку напитка
Вино Corton Renardes Grand Cru урожая этого года было продано за 800 тысяч евро, сообщает аукционный дом Sotheby’s, выступивший организатором торгов. Напиток настаивался в бочке Fusion объемом более 200 литров, сконструированной мастером из бургундского дуба высшего качества.