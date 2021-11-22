В Чехии в преддверии локдауна фиксируют всплеск желающих привиться от коронавируса

Местное телевидение сообщает об очередях, которые накануне выстроились перед центрами вакцинации в Праге и других крупных городах. Так, в чешской столице, по подсчетам журналистов, ждать своей очереди людям приходилось до четырех часов.

В Чехии на прошлой неделе суточный прирост зараженных дважды обновлял максимум. В среднем за день инфицировалось почти по 23 тысячи граждан.