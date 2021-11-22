Бывший командир Северного флота назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска»

Вячеслав Попов утверждает, что судно Североатлантического альянса, следившее за российской подлодкой, судя по всему, слишком близко приблизилось к ней после чего произошло столкновение. В интервью агентству РИА Новости Попов сказал, что с уверенностью в 90% может назвать субмарину, но не будет этого делать, так как не имеет доказательств.

Бывший командир Северного флота и ранее говорил, что главная версия трагедии – столкновение с неустановленной подлодкой. Однако не указывал ее принадлежность и тот факт, что знает название.

«Курск» затонул летом 2002 года. По данным властей, причиной стал взрыв в торпедном отсеке. Весь экипаж погиб.