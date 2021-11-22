Налоговая служба планирует отказаться от деклараций 3-НДФЛ

Сейчас ежегодно ведомство получает от граждан порядка 14 миллионов таких документов. Глава ФНС Даниил Егоров в интервью газете РБК сказал, что общая стратегия заключается в том, чтобы в будущем «привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще». Все вычеты, по словам Егорова, планируется перевести на этот принцип к 2024 году. При этом он отметил, что это будет зависеть от доступа налоговиков к данным.