Налоговая служба планирует отказаться от деклараций 3-НДФЛ

Сейчас ежегодно ведомство получает от граждан порядка 14 миллионов таких документов. Глава ФНС Даниил Егоров в интервью газете РБК сказал, что общая стратегия заключается в том, чтобы в будущем «привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще». Все вычеты, по словам Егорова, планируется перевести на этот принцип к 2024 году. При этом он отметил, что это будет зависеть от доступа налоговиков к данным.
2021-11-22T05:08:09+03:00
2021-11-22T05:08:09+03:00
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05:08, 22 ноября 2021
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