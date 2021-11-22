Она дешевела четыре прошлые недели подряд, показав, помимо прочего, самое большое падение за неделю с августа – об этом сообщало агентство Рейтер.
Одной из причин падения цен называют новые антикоронавирусные ограничения в Европе. Как отмечает газета «Коммерсантъ», на этом фоне Российский фондовый рынок вторую неделю подряд закрылся в минусе. Эксперты ожидают, что снижение затянется до середины декабря.
Цена нефти марки Brent впервые с октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
Она дешевела четыре прошлые недели подряд, показав, помимо прочего, самое большое падение за неделю с августа – об этом сообщало агентство Рейтер.