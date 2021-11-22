Японские ученые допустили «самоликвидацию» дельта-штамма коронавируса

Газета Japan Times со ссылкой на специалистов пишет, что этот вариант инфекции распространялся в стране очень быстро и не пропускал другие штаммы. Однако, по мере того, как в нем накапливались мутации, он по выражению ученых «стал неисправным» и не смог воспроизводить свои копии. В подтверждение этой теории они отмечают снижение числа новых случаев заражений.

По последним данным, в Японии за сутки выявили 20 новых инфицированных и ни одного умершего.