Разработчик «Спутника» считает ревакцинацию эффективнее первичной вакцинации

В Центре имени Гамалеи отметили, что, по данным российских и зарубежных ученых, введение третьей дозы позволяет повысить уровень защищенности в полтора – два раза. Это следует из слов замдиректора Центра Дениса Логунова, которого цитирует сайт Кремля.

Накануне Владимир Путин заявил, что ревакцинировался «Спутником Лайт». Как и в случае первой прививки, сам процесс не показывать не стали.