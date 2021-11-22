Главы МИД «Большой семерки» встретятся в следующем месяце в Ливерпуле

Британское внешнеполитическое ведомство сообщается, что саммит запланирован на 10-12 декабря. Министр иностранных дел Лиз Трасс примет своих коллег из США, Франции, Германии, Италии, Канады, Японии и Евросоюза. Как отметили в Лондоне, впервые во встрече будут участвовать страны АСЕАН, в частности Таиланд, Индонезия и Малайзия.