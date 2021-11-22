Больше 20 человек пострадали после того, как автомобиль въехал в рождественский парад в американском штате Висконсин

По словам начальника местной полиции, правоохранителям удалось остановить машину и задержать «человека, представляющего интерес для следствия» — приводит цитату агентство Рейтер. По неподтвержденной пока информации, один человек погиб.

Ранее в соцсетях появились видео, как автомобиль на большой скорости едет по маршруту движения рождественской процессии, и как полицейские стреляют в него. Сам момент аварии запечатлен не был.