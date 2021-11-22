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04:06, 22 ноября 2021

Больше 20 человек пострадали после того, как автомобиль въехал в рождественский парад в американском штате Висконсин

По словам начальника местной полиции, правоохранителям удалось остановить машину и задержать «человека, представляющего интерес для следствия» — приводит цитату агентство Рейтер. По неподтвержденной пока информации, один человек погиб.
Ранее в соцсетях появились видео, как автомобиль на большой скорости едет по маршруту движения рождественской процессии, и как полицейские стреляют в него. Сам момент аварии запечатлен не был.


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