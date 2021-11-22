Матч чемпионата Франции по футболу отменили из-за агрессивных болельщиков

Встречу приостановили уже на третьей минуте, когда игрок «Марселя» Димитри Пайет отправился подавать угловой и фанаты «Лиона» начали забрасывать его разными предметами. После того, как в голову спортсмену попала бутылка, ему потребовалась медицинская помощь. Как передает телеканал RMC, встречу планировали возобновить. Футболисты «Лиона» даже вышли на разминку, но уже через несколько минут покинули поле, так как «Марсель» отказался возвращаться.

Ранее в первом и третьем турах матчи с участием «Марселя» также прерывали из-за поведения болельщиков.

