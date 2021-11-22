У офиса украинского президента произошли столкновения митингующих с силовиками

Накануне вечером несколько сотен демонстрантов по случаю Дня достоинства и свободы собрались на площади Независимости, а после устроили шествие, сообщает ТАСС. После акции часть участников – по данным агентства в основном сторонники бывшего президента Петра Порошенко – направились к офису Владимира Зеленского с требованиями отставки нынешнего главы государства. Они также потребовали в течение 10 дней уволить руководителя своего офиса, угрожая в противном случае устроить бессрочную акцию протеста.

