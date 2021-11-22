Около 2 тысяч мигрантов остаются у литовской границы со стороны Белоруссии

По оценке МВД прибалтийской республики, ситуация стабильная, но напряженность сохраняется, передает телеканал LRT. В ведомстве отметили что беженцы из стран Азии и Африки надеются попасть в западные страны Евросоюза через территорию Литвы.

С начала года на границе были задержаны более 4 тысяч нелегальных мигрантов – в 50 раз больше чем за весь прошлый год. В Вильнюсе ответственность за миграционный кризис возлагают на Минск. В начале ноября несколько тысяч беженцев также подошли к белорусско-польской границе и пытались прорваться на территорию ЕС.