Россия и США определились с составом рабочих групп по стратегической стабильности

Москва и Вашингтон продолжают подготовку к новым переговорам двух президентов. Первый раунд консультаций намечен на декабрь. По данным газеты «Коммерсант», американская сторона изначально предлагала создать четыре группы: по доктринам, космосу, ядерным вооружениям и новым технологиям. Однако российские переговорщики отметили, что не стоит жестко разделять некоторые вопросы и в итоге сошлись на двух группах.

Москву, по сведениям издания, будут представлять замглавы департаментов МИД по Северной Америке и по вопросам контроля над вооружениями, Вашингтон – заместитель помощника секретаря бюро Госдепа по контролю над вооружениями и еще один сотрудник ведомства. Помимо дипломатов в группы вошли представители министерств обороны двух стран и других ведомств.