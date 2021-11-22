В американском штате Висконсин автомобиль въехал в рождественскую процессию

Как передает местное подразделение телеканала CBS, большое число людей пострадало. Источники говорят о выстрелах, которые раздавались после аварии. На месте проводится эвакуация. По информации агентства Рейтер, огонь по автомобилю могли открыть полицейские. В социальных сетях публикуют видео машины, приближающейся к толпе, однако кадров самого наезда пока нет.
2021-11-22T03:08:05+03:00
2021-11-22T03:12:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 22 ноября 2021
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