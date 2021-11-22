В Афганистане женщин – телеведущих обязали носить хиджаб

Талибы* объяснили, что местные СМИ должны учитывать в своей работе исламские ценности и служить национальным интересам – передает агентство Пажвок. Кроме того новые власти указали на необходимость «воздержаться от демонстрации драматических фильмов и передач, в которых участвуют женщины-актрисы», а так же от фильмов, которые продвигают в обществе неподобающие этические нормы. Отдельно подчеркивается необходимость воздержаться от фильмов и передач, где демонстрируется обнаженное тело.

Движение «Талибан», признанное в России террористическим и запрещенное, пришло к власти в Афганистане в середине августа после того, как страну покинули американские войска и их союзники.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.