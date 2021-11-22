Мосбиржа объяснила приостановку торгов бумагами «Роснано»

Представитель фондовой площадки рассказали газете РБК, что сейчас готовится запрос в госкорпорацию, чтобы понять, как она собирается обслуживать свой долг. Уже сегодня торги, приостановленные по предписанию Центробанка, планируется возобновить.

В пятницу «Роснано» сообщала о том, что обсудила с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долгов для того, чтобы избежать «наиболее негативных сценариев». В тот же вечер торги бумагами на общую сумму более 70 миллиардов рублей прекратились.