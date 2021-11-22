В Ростовской области семья отравилась неизвестным веществом, две девочки погибли

Еще четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних – находятся в реанимации. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следователи проверяют несколько версий. Специалисты взяли пробы мяса, которым обедала семья. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Собственную проверку начала прокуратура.