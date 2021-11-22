В Ростовской области семья отравилась неизвестным веществом, две девочки погибли

Еще четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних – находятся в реанимации. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следователи проверяют несколько версий. Специалисты взяли пробы мяса, которым обедала семья. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Собственную проверку начала прокуратура.
2021-11-22T02:08:13+03:00
2021-11-22T02:08:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2939802-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:08, 22 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…