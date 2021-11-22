Около 35 тысяч человек, по подсчетам полиции, вышли на акции протеста в Брюсселе

Между стражами порядка и демонстрантами, недовольными антикоронавирусными ограничениями, произошли столкновения. Есть пострадавшие с обеих сторон. Как сообщает агентство Франс Пресс, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Два человека задержаны.

В Бельгии из-за пандемии с начала ноября в предприятия общепита, развлекательные и спортивные заведения пускают только тех, кто сделал прививку от коронавируса, переболел или сдал отрицательный тест. С недавнего времени маски в помещениях обязаны носить в том числе и дети старше 10 лет.