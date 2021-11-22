В Москве могут увековечить память актрисы Нины Руслановой

Об этом агентству ТАСС сказал глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Русланова умерла накануне на 76 году жизни после продолжительной болезни.

Русланова окончила Театральный институт имени Щукина в Москве служила в театрах имени Вахтангова, Маяковского, Симонова. Народна артистка снялась в более чем полутора сотне фильмов. Она сыграла главные роли в картинах «Не стреляйте в белых лебедей», «Будьте моим мужем» и «Тени исчезают в полдень».