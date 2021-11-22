Валерий Карпин останется во главе российской футбольной сборной в стыковых матчах

В эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» специалист сказал, что «Вопрос закрыт…положительно» — его цитирует газета «Коммерсант». Карпин ранее допустил уход из национальной команды, однако теперь выразил сожаление по поводу тех слов. Он пояснил, что произнес их на эмоциях.

Карпин возглавляет сборную с июля. Под его руководством команда едва не вышла на чемпионат мира напрямую, однако в ключевом матче против Хорватии проиграла и теперь вынуждена пробиваться на турнир через стыковые матчи, которые пройдут в марте.