В Нижегородской области мужчину, угрожавшего кассиру, отправили на лечение в психиатрическую больницу

По данным местных следователей, инцидент произошел в середине сентября на автозаправке в селе Дивеево. Продавщица отказалась продать посетителю алкоголь, после чего он достал нож и начал угрожать ей. Против злоумышленника — работника столичной адвокатской конторы — заведено дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
2021-11-22T01:09:54+03:00
2021-11-22T01:09:54+03:00
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01:09, 22 ноября 2021
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