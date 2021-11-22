В Нижегородской области мужчину, угрожавшего кассиру, отправили на лечение в психиатрическую больницу

По данным местных следователей, инцидент произошел в середине сентября на автозаправке в селе Дивеево. Продавщица отказалась продать посетителю алкоголь, после чего он достал нож и начал угрожать ей. Против злоумышленника — работника столичной адвокатской конторы — заведено дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.