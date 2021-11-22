Как сообщает агентство ТАСС, сейчас перекрыто движение по дублеру Волгоградского проспекта в направлении Третьего транспортного кольца. На месте работают экстренные службы.
Огнем охвачен хостел. По предварительной информации из здания вывели 150 человек. Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что в качестве причины пока рассматривают грубое нарушение техники пожарной безопасности со стороны жильцов. Утверждается, что это не первый подобный случай, однако раньше пожара удавалось избежать.
Три человека пострадали при пожаре на юго-востоке Москвы
Как сообщает агентство ТАСС, сейчас перекрыто движение по дублеру Волгоградского проспекта в направлении Третьего транспортного кольца. На месте работают экстренные службы.