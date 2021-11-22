Три человека пострадали при пожаре на юго-востоке Москвы

Как сообщает агентство ТАСС, сейчас перекрыто движение по дублеру Волгоградского проспекта в направлении Третьего транспортного кольца. На месте работают экстренные службы.

Огнем охвачен хостел. По предварительной информации из здания вывели 150 человек. Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что в качестве причины пока рассматривают грубое нарушение техники пожарной безопасности со стороны жильцов. Утверждается, что это не первый подобный случай, однако раньше пожара удавалось избежать.