В Центре имени Гамалеи анонсировали скорый выпуск вакцины «Спутник» в виде спрея

Замдиректора учреждения Денис Логунов на встрече с президентом рассказал, что речь идет о втором компоненте препарата, который будет распыляться в нос шприцем с насадкой. Владимир Путин в свою очередь сказал, что готов быть добровольцем. Для этого он должен будет подписать согласие. Ранее такой вакциной привилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тогда она назвала себя «подопытным кроликом».

Накануне Владимир Путин заявил, что ревакцинировался «Спутником Лайт». Как и в случае первой прививки, сам процесс показывать не стали.