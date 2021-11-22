«Мемориал» обратился в ООН из-за попытки властей ликвидировать общество

Как сообщается в телеграм-канале проекта «ОВД-Инфо*», правозащитники требуют от международной организации обратить внимание на ситуацию и не допустить уничтожения движения. Они называют закон об иностранных агентах способом давления на гражданское общество и ограничения свобод.

Две недели назад прокуратура подала иски о ликвидации «Мемориала», мотивируя это многократным нарушением закона об иноагентах, а также утверждая, что движение оправдывает экстремистскую и террористическую деятельности. Судебное заседание по делу правозащитного центра пройдет завтра в Мосгорсуде.

Обращение в ООН вместе с «Мемориалом*» и «ОВД-Инфо», признанными иностранными агентами, подала «Московская Хельсинская группа».

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.