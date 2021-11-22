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00:04, 22 ноября 2021

Суд сегодня рассмотрит дела задержанных на пикетах в поддержку «Мемориала» Виктории Ивлевой и Юрия Самодурова

Участников акции обвиняют в нарушении законодательства о митингах. Виктория Ивлева уверяла, что простояла на Пушкинской площади с плакатом в руке около трех минут. По ее словам, задерживать стали тогда, когда она и общественник Юрий Самодуров одновременно коснулись плаката. При этом Ивлевой грозит более жесткое наказание за повторное нарушение из-за неуплаты штрафов, назначенных после предыдущих задержаний. Журналистку могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или арестовать на 30 суток. Она и правозащитник стали единственными, кого не отпустили из отделения полиции. Всего было задержано около 12 человек. Всех отпустили под обязательство о явке. Они призывали поддержать «Международный Мемориал**» и правозащитный центр «Мемориал». Генпрокуратура подала иски о ликвидации организаций, обвинив в систематических нарушениях закона об иностранных агентах.

Отозвать иск призывали нобелевские лауреаты, правозащитники, деятели искусства и члены Российской академии наук. И «Международный Мемориал», и правозащитный центр «Мемориал» российские власти считают иноагентами.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.


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