Не стало известной актрисы театра и кино Нины Руслановой

Она скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в Союзе кинематографистов России, не уточнив, чем именно она болела. Ранее актриса перенесла два инсульта — в 2009 и 2014 годах. О месте и времени прощания пока неизвестно.

Нина Русланова в разные годы служила в театрах Вахтангова, Маяковского и Симонова. Но наибольшую популярность ей принесли роли в кино. В 1998 году в эфире «Эха Москвы» Русланова признавалась, что причиной ухода из театра стал ее характер.

Всего на счету Руслановой свыше 140 ролей в кино и сериалах, в их числе такие известные фильмы как «Мой друг Иван Лапшин», «Афоня», «Завтра была война», «Тени исчезают в полдень», «Цыган», «Зимняя вишня».

Соболезнования в связи с кончиной народная артистки высказала министр культуры Ольга Любимова, отметив, что Русланова «своими яркими и запоминающимися образами покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а ее богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа — неповторима и уникальна».

Российский кинорежиссер Юрий Кара, снявший фильм «Завтра была война», отметил, что уход из жизни артистки стал невосполнимой утратой как для него, так и для российской культуры и всего искусства.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов не исключил, что память Руслановой могут увековечить в Москве.