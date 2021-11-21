Личный врач Михаила Саакашвили считает, что в процессе его лечения может потребоваться помощь психолога и психиатра

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили считает, что в процессе его лечения может потребоваться помощь психолога и психиатра. Об этом Николоз Кипшидзе сказал журналистам после посещения политика в военном госпитале в Гори, куда его ранее перевели из тюремной больницы. Врач также не исключил необходимость подключения специалистов из-за рубежа для оценки состояния Саакашвили. Он подчеркнул, что первый день процесса восстановления после голодовки прошел нормально, но врачи обеспокоены неврологией, в ближайшие дни планируется приезд неврологов.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, после чего поместили в тюрьму города Рустави, где он объявил голодовку. Прекратил он ее 20 ноября после перевода в военный госпиталь.