Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин продолжит работу на посту до стыковых матчей

Об этом он сказал в передаче «Коммент.Шоу» на одноимённом YouTube-канале в беседе с журналистами Нобелем Арустамяном и Денисом Казанским.

Карпин уверен, что сможет психологически подготовить команду к стыковым матчам.

Напомним, в начале недели Карпин допустил, что покинет пост до начала стыковых матчей. Сборная России 14 ноября проиграла Хорватии (0:1) и лишилась прямой путевки на мировое первенство. Однако, команда сохранила шансы попасть на турнир через стыковые матчи.

Соперники российских футболистов станут известны после жеребьевки 26 ноября. Сами игры пройдут в марте следующего года.

Карпин возглавил сборную России этим летом. Его контракт был рассчитан до конца года, но из-за попадания в стыковые матчи автоматически продлен до конца отборочного турнира.