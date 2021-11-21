Действующий президент Болгарии Румен Радев побеждает на выборах главы государства

Во втором туре голосования, по данным различных социологических агентств, он набирает порядка 64% голосов, его оппонент Анастас Герджиков — 34%, примерно 2% избирателей голосовали против всех.

Герджиков уже признал свое поражение. Радев заявил, что ему помогли победить разум и патриотизм избирателей. По его словам, эти выборы «ясно подтвердили желание народа перемен, разрыва с коррупцией, грабежом и беззаконием, отстранения мафии от власти».

Комментируя рекордно низкую явку — во втором туре приняли участие около 34% избирателей – Радев сказал, что «граждане устали от выборов, от пандемии, манипуляций и режиссированных скандалов». Кроме того, по его мнению, множество людей успокоила его сокрушительная победа в первом туре. По его итогам Радев получил свыше 49% голосов, Герджиков – около 23%.