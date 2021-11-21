Эстония поддержала предложение польских властей ужесточить санкции против Белоруссии

Белорусский правитель Александр Лукашенко виновен в миграционном кризисе на границе, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ее позиция по отношению к политике Минска повторяет мнение властей Польши. Теперь обе страны официально отстаивают ужесточение дипломатического давления на Белоруссию. Один из методов — полное закрытие границы и остановка транспортировки грузов. Режим Лукашенко, как считают в Таллине, пока не достиг своих целей, из-за чего ситуация будет только ухудшаться. Спасти ее могут немедленные и жесткие санкции, которые помогут победить так называемую гибридную войну. В качестве оружия Минск использует беженцев из восточных стран, утверждают члены Евросоюза. Эстония выразила готовность помочь Польше в защите границы не только дипломатически, но и практически. Что это значит, не уточняется. В Таллине добавили, что Минск намерено затягивает миграционный кризис, потому что эта ситуация позволяет отвлечь внимание от нарушений прав человека в Белоруссии. В стране, по мнению европейских политиков, репрессии против оппозиции только ужесточаются, а инакомыслящих пытают в тюрьмах. Жизнь мигрантов, которые попали в Белоруссию и стали марионетками Лукашенко, теперь зависит от Минска, который должен предоставить доступ и свободу действий в стране организациям ООН для оказания помощи, считает эстонский премьер.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается уже почти месяц. Минск обвинения в свой адрес отрицает.