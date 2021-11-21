Народная артистка РФ Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов России.
2021-11-21T22:10:37+03:00
2021-11-21T22:17:42+03:00
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22:10, 21 ноября 2021
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