В Москве прошли акции в поддержку общества «Мемориал»*

Российские власти признали правозащитную организацию иностранным агентом, а теперь и вовсе могут ее закрыть. Иск с требованием ликвидировать «Мемориал*» подала на прошлой неделе в Верховный суд Генпрокуратура. На следующей неделе он должен быть рассмотрен. Сегодня в ходе благотворительной акции в Сахаровском центре* участники подписались под обращением с просьбой отказать в требовании прокуратуры. Также там прошел сбор средств в поддержку правозащитников «Мемориала» и «Комитета против пыток».

Сегодня же на Пушкинской площади в Москве состоялась серия одиночных пикетов в поддержкку «Мемориала» и политзаключенных. В ходе акции были задержаны по меньшей мере 12 человек, в том числе журналист «Новой газеты» Виктория Ивлева и гражданский активист Юрий Самодуров. Их оставили в отделении до суда, который пройдет в понедельник.

Редактор отдела «Политика» «Новой газеты» Кирилл Мартынов отметил, что люди, которые решаются открыто протестовать, оказываются под судом за законные действия.

Мартынов добавил, что в случае с этими задержаниями наметилась тенденция «сословной мести», так как «Мемориал» в начале 90-х годов предлагал запретить КГБ, и спустя 30 лет наследники организации пытаются запретить его под надуманным предлогом.

Сегодня же примерно полсотни человек пришли на акцию в поддержку «Мемориала» в Варшаве.

Добавлю, что онлайн петицию о недопустимости ликвидации одной из старейших и авторитетнейших неправительственных организаций в России подписали на сайте Change.org свыше 80 тысяч человек.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Сахаровский центр" - НКО, признанное иностранным агентом.