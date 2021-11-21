Главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжит работу в национальной команде и подготовит ее к стыковым матчам за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Он сам это подтвердил в YouTube-программе «Коммент.Шоу». Ранее об этом сообщал «РБК Спорт» со ссылкой на источники.

В начале недели Карпин допустил, что покинет пост до начала стыковых матчей. Сборная России 14 ноября проиграла Хорватии (0:1) и лишилась прямой путевки на мировое первенство. Однако, команда сохранила шансы попасть на турнир через стыковые матчи. Соперники российских футболистов станут известны после жеребьевки 26 ноября. Сами игры пройдут в марте следующего года.

Карпин возглавил сборную России этим летом. Его контракт был рассчитан до конца года, но из-за попадания в стыковые матчи автоматически продлен до конца отборочного турнира.