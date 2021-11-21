Даниил Медведев не сумел защитить свой прошлогодний титул Ассоциации теннисистов профессионалов

В финальном матче Итогового турнира, который прошел в Турине, россиянин проиграл Александру Звереву из Германии со счетом 6:4, 6:4.

Медведев занимает второе место в рейтинге ATP. На счету 25-летнего теннисиста четыре победы на турнирах ATP в этом году, включая US Open, и 13 титулов всего в карьере. В прошлом году он стал победителем турнира, обыграв в финале австрийца Доминика Тима.

24-летний Зверев, сын бывшего советского теннисиста Александра Зверева, занимает третье место в мировом рейтинге, он выиграл 18 турниров ATP, в том числе пять в этом году. Также он завоевал золото Олимпиады в Токио в одиночном разряде. В личных встречах у Зверева и Медведева счет стал 6-6, причем россиянин до нынешней встречи выиграл последние пять матчей.